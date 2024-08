César Menotti comenta sobre acidente a caminho de Castelo. Confira!

Na manhã deste sábado (3), o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano, que seguia sentido Castelo, para realizar um show na 33ª Expoagro de Castelo, se envolveu em um acidente de trânsito.

Leia também: Encontro de carros antigos movimenta Alegre neste fim de semana

Em seu Instagram oficial, o cantor Cesar Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, fez uma publicação comentando sobre o acidente deste sábado (3), que envolveu o ônibus da dupla. Fabiano não estava dentro o veículo.

Confira o que disse o cantor:

“Na hora q consegui sair desse ônibus olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor.

Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Salmos 91:4.

Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu q nenhuma vida fosse ceifada.

Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor.

Obrigado, Pai. Trate o coração de cada um q se envolveu nesse acidente, em especial a motorista da carreta, q o Senhor possa visitá-la no leito q ela se encontra e derramar cura sobre sua vida. Em Nome de Jesus, amém”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.