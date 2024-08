Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR-101, em Anchieta

Um ciclista, de 52 anos, morreu após ser atropelado por um carro na noite do último domingo (4), no km 356 da BR-101, em Anchieta.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 22h27 do domingo. O veículo que atingiu o ciclista não foi identificado.

Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia da Polícia Civil e IML. O ciclista não resistiu aos ferimentos e marreu no local.

O tráfego de veículos no trecho foi desviado sentido Rio de Janeiro e totalmente liberado às 0h50. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

