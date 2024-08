Sargento do Corpo de Bombeiros é baleado em Anchieta

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar foi baleado no tórax durante uma ocorrência na noite do último sábado (3), na Rodovia ES 060, no bairro Praia de Guanabara, em Anchieta.

De acordo com a Polícia Militar, o sargento estava prestando atendimento a um acidente envolvendo um carro e uma moto na Rodovia ES 060, quando foi atingido por um disparo no tórax.

Aos militares, testemunhas contaram que o suspeito, de 28 anos, de bermuda escura e sem camisa, teria fugido para a lagoa que fica no interior do bairro. Os militares realizaram buscas e encontraram a esposa do suspeito. Não foi informada a motivação do crime.

Como o suspeito foi localizado?

No entanto, os policiais fizeram buscas e viram o suspeito correndo para dentro da lagoa. Nisso, o suspeito efetuou disparos contra a equipe, que revidou. O fugitivo foi atingido por um disparo e caiu em seguida. Os policiais ordenaram que ele deitasse com as mãos para trás, porém, tentou fugir novamente, sendo contido pela equipe.

Após ser algemado, o indivíduo foi retirado da lagoa e socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Anchieta, onde foi medicado e transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele está sob escolta policial.

Já o sargento foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde passou por cirurgia e segue em estado estável. A Polícia Civil foi procurada para saber sobre a prisão do suspeito, mas não obtivemos retorno até o momento.