Cine Clube realizará sessão de cinema gratuita em Cachoeiro

O Cine Clube Jece Valadão, conhecido por suas sessões quinzenais, realizará neste sábado (10) uma sessão de cinema em Cachoeiro. Em homenagem ao Dia Internacional da Juventude (12) e ao Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o cine clube apresentará dois filmes no Centro Cultural Luz del Fuego, às 16h.

Primeiramente, o documentário “Adolescer” relatará a transformação social de jovens da periferia da Grande Vitória. O filme mostra como esses jovens, antes desacreditados, encontraram novas perspectivas e oportunidades em suas vidas.

Em seguida, o curta de ficção “O Último Rock,” dirigido por Diego de Jesus, contará a história de jovens negros que se reúnem para um último encontro antes do lockdown da pandemia de COVID-19. O filme retrata a importância da amizade e da resistência em tempos difíceis.

Além disso, como um extra especial, serão exibidos videoclipes de Rap Guarani. Nessas produções, jovens indígenas usam o rap, um estilo urbano, para falar sobre as lutas dos povos originários no Brasil, trazendo visibilidade e voz às suas causas.

A entrada para a sessão é gratuita. Este evento faz parte de um projeto contemplado pelo edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), com recursos da Lei Paulo Gustavo. Após as exibições, haverá uma roda de conversa para discutir os temas abordados nos filmes.

O presidente do Cine Clube Jece Valadão, Lucas Schuina, destacou a importância de trazer à tona questões pouco retratadas sobre os povos indígenas. “Abordar o tema sempre que possível é essencial,” afirma Schuina. Ele também ressalta a necessidade de oferecer mais espaços culturais para os jovens de Cachoeiro.

