Cine Jece Valadão exibe documentário filmado em Cachoeiro

O Cine Clube Jece Valadão apresentará uma sessão especial neste sábado (24) no Centro Cultural Luz del Fuego, às 16h. O evento busca promover uma reflexão sobre a realidade das pessoas em situação de rua.

Para iniciar o debate, será exibido um minidocumentário de 8 minutos, produzido pelos alunos de psicologia Rossana Pontes Nicollas Rezende e Gil Oliveira.

O trio, que está se formando em Psicologia este ano, traz à tona um recorte da saúde mental de indivíduos em situação de rua em Cachoeiro de Itapemirim. O curta é fruto de um projeto de estágio desenvolvido na instituição católica Cáritas, que oferece assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O documentário, realizado com a devida autorização dos entrevistados e das instituições envolvidas, destaca as complexidades e desafios enfrentados por essa população.

Após a exibição do curta, o público será convidado a assistir a um documentário de 48 minutos, produzido pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em parceria com o Núcleo de População em Situação de Rua do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR).

O filme aborda questões estruturais que perpetuam a marginalização dessas pessoas, propondo uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva em buscar soluções.