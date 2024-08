Festival Ybyporã: Celebração da Cultura Tupinikim e Guarani

De 23 a 25 de agosto, a Aldeia Irajá, em Aracruz, será o cenário de um evento que irá celebrar as tradições dos povos Tupinikim e Guarani: o Festival Ybyporã. O nome “Ybyporã”, que em Tupi significa “Terra Sagrada”, simboliza a missão do festival de valorizar e preservar os conhecimentos ancestrais dessas comunidades.

Com entrada gratuita, o evento foi idealizado pela Associação Tupinikim da Aldeia Irajá (Aitupaira), em parceria com a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme).

O Festival Ybyporã busca promover um intercâmbio cultural entre os povos Tupinikim, Guarani e outras etnias indígenas, oferecendo um espaço de diálogo e reflexão sobre questões políticas e sociais que afetam as comunidades indígenas.

Com uma programação rica e diversificada, o festival contará com rituais de abertura, apresentações culturais, rodas de conversa e debates sobre temas relevantes, como a PEC 48 e a participação indígena na política.

Dentre as atrações, destacam-se as apresentações musicais de artistas indígenas, como Clara Potiguara, Família Aldeia Pataxó BA, Wescritor Tupinambá, Jhow Queiroz, Furacão do Forró e Wesley Ricco, além de grupos tradicionais como os Guerreiros e Guerreiras do grupo Guararatã e o Coral Guarani Tape Retxakã.

O festival é direcionado às 12 aldeias Tupinikim e Guarani, 20 jovens indígenas interessados em formação artística e cultural, além de 10 artistas e grupos musicais indígenas. A expectativa é que cerca de 3.000 pessoas, entre moradores locais e visitantes, participem do evento, criando um ambiente vibrante e intercultural.

A programação começa na sexta-feira com um ritual de abertura e uma mesa de discussão sobre política indígena, seguida por apresentações culturais e o lançamento da exposição “Ponto de Memória Guararatã”.

No sábado, o evento continua com rodas de conversa com anciões e apresentações musicais. O festival culmina no domingo com um ritual de encerramento e debates sobre as medicinas dos cantos e músicas ancestrais.

Realizado pela Associação Aitupaira em parceria com a Apoinme, o Festival Ybyporã conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 013 de Difusão Musical, da Secretaria da Cultura (Secult).

Programação

Sexta- 23/08

08h Café da manhã

09h Credenciamento

10h Ritual de Abertura Tambores Tupinikim de São Benedito, Guerreiros e Guerreiras do grupo Guararatã (Irajá), Mulheres Que Curam (Pataxó) e mais convidados.

Continuação: Mesa de momento político com lideranças locais

Mediação: Paulo Tupinikim

11h30 Apresentação de congo das crianças que participaram do projeto do Ponto de Memória Guararatã

13h30 Conversa sobre o que é a PEC 48 e quais os desafios para os povos indígenas.

Convidado: Dinamam Tuxá (Coordenador Executivo APIB e jurídico da APOINME)

15h Apresentação cultural Grupo de Guerreiros e Guerreiras Irajá

16h Aldear a política e a importância da participação indígena os espaços de decisão política.

Mediação: Paulo Tupinikim

Convidada: Giselma Xucuru Kariri (MG)

19h Noite Cultural “Ponto de Memória Guararatã”

Apresentação das crianças e um momento de partilha sobre as vivências durante as atividades do projeto

Exibição de vídeo

Lançamento de exposição de fotos

“Ponto de Memória Guararatã”

Mediação: Leo Tupinikim

PALCO PRINCIPAL

20h Clara Potiguara

21h Jhow Queiroz

23h Furacão do Forró ( Emanuel)

01h Companhia do Regaço

DJ CN durante os Intervalos

Sábado – 24/08

08h Café da manhã

09h Ritual de Abertura

Guerreiros e Guerreiras do grupo Guararatã (Irajá)

09h30 Roda de conversa

“Resistências e histórias de Luta no Território com os anciões Tupinikim e Guarani

Mediação: Marli Tupinikim

10h30 Apresentação Coral Guarani Tape

Retxakã (Aldeia Kagway Porã) e Mulheres que Curam (Pataxó Bahia)

11h Fechamento da Roda de conversa com os anciões Tupinikim e Guarani

13h30 Apresentação de artistas e grupos musicais indígenas selecionados na

Chamada Aberta YBYPORÃ

16h30 Roda de conversa com os jovens que participaram das oficinas de introdução a produção de eventos e audiovisual

17h30 Apresentação Guerreiros e Guerreiras da Aldeia Caieiras Velha

+ 19h Ritual com todos os Povos Indígenas presentes: Tupinikim, Guarani, Pataxó (BA),

Xucuru Kariri (MG)

Palco principal

20h – 21h30: Guarani do Forró

21h30 – 22h30: DJ CN

23h – 00h30: Garotão do Forró

01h – 02h00: Wesley Ricco (Xucuru Kariri MG)

Domingo – 25/08

08h Café da manhã

+ 09h Ritual de encerramento

Mulheres que Curam (Pataxó) e

Grupo Renascer Wakonã

(Xucuru Kariri)

10h Apresentação encerramento, com Grupo de Guerreiros e Guerreiras da Aldeia Pau Brasil + Coral Guarani

Aldeia Kagway Porã

11h Fechamento da Roda de conversa com os anciões Tupinikim e Guarani

13h30 Roda de conversa

“as medicinas dos cantos e músicas ancestrais como um instrumento de trabalho”

Mediação: Karen Pataxó

14h30 Apresentação de artistas e grupos selecionados na Chamada Aberta YBYPORÃ

15h30 Roda de conversa “unindo os conhecimentos tradicionais e tecnologias atuais”

Mediação: Watëkay Pataxó

19h: Encerramento das apresentações culturais com os Povos Indígenas presentes e Grupo de Guerreiros e Guerreiras Guararatã Irajá

Palco principal

20h – 21h00 Família Aldeia Pataxo

21h – 22h00 NZ Pataxó

22h – 23h40 Wescritor Tupinambá com participação Tupinikim

0h – 01h00 DJ Delapaz Aymara