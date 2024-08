Claudia Raia revela conversas sobre sexo com os filhos no ‘Surubaum’

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello participaram do Surubaum, programa no Youtube apresentado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso. No episódio da última terça-feira (20), a atriz contou como aborda o tema sexualidade com os filhos mais velhos, Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do casamento com Edson Celulari.

Para Sophia, conta que comprou um vibrador, e disse para ela: “Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta”.

Sobre Enzo, contou uma história curiosa: “Ele se trancava no quarto, e eu falava: meu filho, eu sei o que você está fazendo. É uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu Vamos arranjar um código”, conta.

Estadao Conteudo