Clima e mercado externo fazem preços do café arábica oscilarem

Os preços do café arábica oscilaram com certa força nos últimos dias. Segundo pesquisadores do Cepea, a onda de frio que atingiu as lavouras desta variedade nas regiões de Mogiana Paulista e do Cerrado Mineiro trouxe apreensão entre agentes do mercado, contexto que resultou em alta nos valores do grão no começo da semana passada.

No entanto, à medida que as temperaturas foram subindo, a possibilidade de novas geadas foi descartada, e as cotações passaram a cair, também conforme levantamentos do Cepea. De qualquer forma, preocupações relacionadas à oferta mundial apertada voltaram a impulsionar os valores mais ao final da semana.

