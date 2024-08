Com 3 mil lixões ativos, Brasil ainda tem dificuldades no descarte adequado do lixo

No início de agosto, encerrou-se o prazo para colocar fim aos lixões no Brasil. O período foi determinado a partir do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/ 2020), mas ainda há cerca de três mil áreas recebendo essa forma ambientalmente inadequada de descarte de lixo. Nesse cenário, os aterros sanitários são atualmente a única alternativa viável em nosso país, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.

O desafio não é pequeno. O Brasil produz mais de 77 milhões de toneladas de lixo por ano. Desse total, cerca de 40% são destinados de forma ambientalmente inadequada, sendo direcionados principalmente aos lixões, distribuídos pelos municípios brasileiros, segundo estudo produzido pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema).

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/com-3-mil-lixoes-ativos-brasil-ainda-tem-dificuldades-no-descarte-adequado-do-lixo/