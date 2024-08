Como a mudança climática influencia a temperatura do oceano perto de você

No último domingo, a temperatura na água do litoral do Rio de janeiro marcava 25°C em alguns pontos do alto-mar, número 2,4°C acima da média para a região. Os efeitos das mudanças climáticas causadas por atividades humanas tornaram esse aquecimento até 200 vezes mais provável, afirmam dados do Climate Shift Index: Oceans, ferramenta lançada nesta semana pelo coletivo de cientistas Climate Central, dos Estados Unidos (EUA).

O dado aponta uma situação mais alarmante no mar do que em terra. Isso foi comprovado quando este ano o monitoramento de agências referenciais, como NOAA e Copernicus, registram dados recorde de calor. Dessa forma, um mês após o outro, as temperaturas que beiraram 1,5°C acima do esperado, considerado limite para manter estáveis as condições de vida atuais.

