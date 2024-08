Conab coleta dados para atualizar números da safra nacional de café

Equipes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão em campo para coletar informações e atualizar os números da safra de café em todo o país. O período de pesquisa é de 4 a 17 de agosto. As informações serão utilizadas no 3º Levantamento da Safra de Café 2024, que será divulgado no dia 19 de setembro.

Nas regiões brasileiras que produzem café, o trabalho será feito pelos técnicos diretamente em campo especialmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, pelos volumes neles produzidos, e também nos estados da Bahia, de Goiás, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em outros locais a pesquisa será por meio remoto, como no Amazonas, em Mato Grosso, em Rondônia e no Paraná.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/conab-coleta-dados-para-atualizar-numeros-da-safra-nacional-de-cafe/