Conceição do Castelo: Festa do Sanfoneiro começa nesta quinta (29)

A 33ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo ocorrerá de quinta-feira, 29 de agosto, até domingo, 1º de setembro, trazendo uma programação diversificada com Desfile da Rainha da Festa, rodeio profissional, shows nacionais e regionais, concurso de sanfoneiros e um sorteio beneficente em prol da APAE.

A entrada será gratuita na quinta-feira (29), na sexta-feira (30), e no domingo (1°). No sábado, 31 de agosto, os ingressos custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia solidária), sendo necessário doar 1kg de alimento para adquirir a meia entrada.

Leia também: Cultural Rockachu retorna com força total após seis anos

Além disso terá um sorteio beneficente em prol da APAE que oferecerá um prêmio de R$ 50 mil, e o valor da cartela é de R$ 50.

O evento será realizado no Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão), com ingressos para o show de 31 de agosto no primeiro lote por R$ 20,00.

Os ingressos podem ser adquiridos em Conceição do Castelo nas lojas Use, Mar e Mar, Anjos e Marmanjos, e Bella Morena, em Venda Nova na Tanea Multimarcas, e em Brejetuba na Loja Casalar Utilidades.

Programação:

Quinta – 29/08

19h – Rodeio Qualify

20h – Desfile da Rainha da Festa do Sanfoneiro

22h – Show Banda Nós 3

Sexta – 30/08

20h – Rodeio Companhia Tony Nascimento

22h – Show Dj Leandro Prata

23h – Show Humberto e Ronaldo

1h – Show Alencacio Schuenk

Sábado – 31/08

20h – Rodeio Companhia Tony Nascimento

22h – Show DJ Leandro Prata

0h – Show Murilo Huff (Meia Solidária: R$20 | Inteira: R$40)

2h – Show Kall Marques

Domingo – 01/09

11h – Show Wagner e Edmar

12h30 – Show Preguinho e seus Teclados

14h – Concurso do Sanfoneiro

16h30 – Sorteio Beneficente APAE

17h – Show Irmãos Valli

19h – Rodeio Companhia Tony Nascimento

21h – Show Raione e banda

23h – Show Mulekagem do Samba