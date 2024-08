Cultural Rockachu retorna com força total após seis anos

Retorna no dia 14 a 16ª edição do Cultural Rockachu, considerado o maior evento de rock and roll da região sul do Espírito Santo.

A primeira edição do evento que ocorre em Cachoeiro foi em 2003, e, após uma pausa de seis anos, ele volta com a promessa de ser ainda maior. O evento conta com a participação de 12 bandas, incluindo grupos covers, bandas autorais da região, além de representantes do Rio de Janeiro e Fortaleza.

Leia também: Mimoso do Sul: evento cultural pretende atrair turistas para cidade

Marcelo Capilé, músico e produtor de eventos, além de organizador do Cultural Rockachu, compartilhou as motivações para o retorno do evento.

“O maior motivo foi a escassez de eventos que apoiam de verdade a cena underground, as bandas autorais e os artistas de Cachoeiro. Um evento tão importante para o Sul do ES não pode acabar”, afirmou Capilé.

Sobre o processo de seleção das bandas, Capilé destacou a seriedade com que as bandas participantes encaram seus trabalhos.

“Eu prezo muito as bandas que estão levando o trabalho a sério e que nos ajudam com eventos menores. As bandas que estão sempre com a gente no nosso dia a dia, sempre serão as mais lembradas”, explicou.

A expectativa para esta edição é receber cerca de 600 pessoas, não só de Cachoeiro, mas de diversas regiões do Espírito Santo e de estados vizinhos.

“Bandas, músicos e artistas podem mostrar seus trabalhos para um grande público e alcançar uma grande mídia através das redes sociais. Muitas pessoas de fora vêm prestigiar o evento, assim como as bandas, como por exemplo, nessa edição, teremos grupos de Vitória, Rio de Janeiro e Fortaleza”, destacou Capilé sobre a importância do evento para a promoção da cultura e do turismo local.

Organizar o Rockachu após tantos anos não foi tarefa fácil. Capilé dificuldade em convencer o público e patrocinadores de que o evento poderia voltar com força total sem perder a qualidade.

Sobre o que o público pode esperar da edição de 2024 em comparação às anteriores, Capilé garantiu que estão seguindo a fórmula que deu certo: bandas boas, estilos variados, bandas autorais e covers, sempre com muita ousadia e energia.

Uma novidade na estrutura do evento este ano será a presença de um telão de LED e dois DJs que manterão a energia alta durante a madrugada, completando o espetáculo que promete marcar o calendário cultural de Cachoeiro de Itapemirim.

Serviços:

16º Cultural Rockachu

Data: Sábado14 de Setembro

Abertura: 14:00

Local: Bailão Sertanejo

Endereço: Avenida Mauro Miranda Madureira, S/N – Coramara – Cachoeiro de Itapemirim, ES

Classificação: +18