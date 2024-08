Confira a nova programação dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim

Os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim trazem duas estreias imperdíveis nesta semana. Os filmes “O Corvo” e “Harold e o Lápis Mágico” prometem atrair diversos públicos com suas tramas envolventes e cheias de emoção.

O Corvo é um thriller de mistério que acompanha a investigação de uma série de assassinatos inspirados nas obras de Edgar Allan Poe. O filme promete prender a atenção do público com uma narrativa sombria e repleta de reviravoltas.

Já o filme Harold e o Lápis Mágico é uma animação voltada para o público infantil, mas que também encanta adultos com sua mensagem sobre imaginação e criatividade.

A história gira em torno de Harold, um menino que descobre um lápis mágico capaz de dar vida aos seus desenhos. Com essa ferramenta, ele embarca em diversas aventuras enquanto tenta salvar o mundo da destruição.

Além dessas estreias, os cinemas continuam exibindo grandes sucessos de bilheteria, como “Divertidamente 2”, “Meu malvado favorito 4” e “Deadpool & Wolverine

