Confira como está a ginasta de Cachoeiro no Campeonato Brasileiro

Neste momento, está sendo realizado o Campeonato Brasileiro de Ginastica Rítmica, em Vitória, no Espírito Santo. A competição começou no dia 20 e vai até o dia 25 deste mês.

Entre as competidoras, está a cachoeirense Caila Bandarra, de 9 anos, que até o momento, já participou de duas provas na competição. “Sai muito feliz da quadra, fiz uma boa série. Estou muito feliz de conseguir entrar no tapete e fazer minha série, como fiz no meu primeiro Campeonato Brasileiro. Estou realizada, entrei confiante e sai muito feliz”, comentou a pequena ginasta, após realizar a prova de mãos livres.

Na segunda prova, Caila competiu no arco, onde também reforçou sua felicidade por seus resultados. “Até o momento estou em quinto lugar na classificatória do arco, amanhã vai outro grupo, estou torcendo para conseguir uma final”.

Nesta sexta-feira (23), a ginasta de Cachoeiro vai realizar a classificatória de corda, onde prometeu dar o seu melhor, para fazer uma boa prova, com intuito de chegar na final.

“Mesmo que essa final tão esperada não chegue, estou muito feliz de estar no Brasileiro. É um sonho, e esse é só o primeiro de muitos, que Deus tem reservado para mim”, ressaltou Caila.

Por fim, a cachoeirense ainda comentou sobre a felicidade de fazer novas amizades e encontrar varias ginastas olímpicas.

Fotos: Divulgação