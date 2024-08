Confira como foi a segurança nos dois dias do Vital 2024

A Polícia Militar garantiu a segurança do Vital 2024 realizado no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, na última sexta-feira (16) e sábado (17).

Segundo a Polícia Militar, o evento atraiu um público aproximado de 40 mil pessoas nos dois dias do evento, que contou com o policiamento ostensivo no entorno do evento e áreas de maior circulação de pessoas.

Além disso, a corporação montou uma base para a confecção de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), atendendo os casos de flagrantes de delitos de menor potencial ofensivo. A segurança contou com policiais militares do 1º Batalhão, além do Regimento de Polícia Montada (RPMont), do Batalhão de Trânsito (BPTran), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Batalhão de Missões Especiais (BME).