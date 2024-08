Confira os jogos da próxima rodada da Copa Espírito Santo

A 2ª fase da Copa Espírito Santo está chegando ao fim, sempre com jogos emocionantes, que estão agitando todo Estado.

Após rodadas eletrizantes e cheias de reviravoltas, a Copa ES chega a sua 7ª rodada, com confrontos decisivos e interessantes.

Confira todos os jogos da 7ª rodada:

No sábado (10), às 15h, a Desportiva Ferroviária vai até o Estádio Joaquim Alves de Souza, para enfrentar a equipe do Real Noroeste, que aliás, vem de derrota e eliminação para o Brasiliense, na 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D.

Também no sábado (10), às 15h, o Rio Branco AC visita o Linhares FC, no Estádio Virgílio Grassi, em Linhares.

No mesmo dia, também às 15h, Porto Vitória, que tem a melhor campanha do campeonato até o momento, enfrenta o Capixaba Sport Club.

E para fechar a rodada, no domingo (11), às 10h, o Vitória vai até o Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, para enfrentar a equipe do Vilavelhense.