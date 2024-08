Confira que competição nacional joga cada equipe capixaba em 2025

Com o fim da Copa Espírito Santo 2024, o povo capixaba conheceu todos os representantes capixabas nas competições regionais e nacionais na temporada de 2025.

Sobretudo, as competição regionais e nacionais que vão ser disputadas pelas equipes capixabas são: Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileirão Feminino A3, Copinha e Copa do Brasil Sub-20.

Veja qual competição joga cada equipe capixaba:

Campeonato Brasileiro Série D 2025

Rio Branco SAF, campeão do Capixabão Série A 2024

Porto Vitória, campeão da Copa Espírito Santo 2024

Copa do Brasil 2025 – 1ª fase

Rio Branco SAF, campeão do Capixabão Série A 2024

Rio Branco-VN, vice-campeão do Capixabão Série A 2024

Copa Verde 2025

Rio Branco SAF, campeão do Capixabão Série A 2024

Vitória FC, vice-campeão da Copa Espírito Santo 2024

Brasileirão Feminino A3 2025

Prosperidade, campeão do Campeonato Capixaba Feminino 2024

Copinha 2025

Porto Vitória, campeão do Estadual Sub-20

Rio Branco, vice-campeão do Estadual Sub-20

Copa do Brasil Sub-20

Porto Vitória, campeão do Estadual Sub-20