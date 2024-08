Convenção do PL e PP lança candidatos a prefeito e vice em Iúna

O Partido Liberal e os Progressistas realizaram na manhã deste sábado (3), na Escola Henrique Coutinho, a convenção partidária que fidelizou os candidatos a prefeito, vice e vereadores das siglas em Iúna, no Caparaó.

O candidato da extrema-direita, Ronaldo Rafar (PL), foi homologado como candidato a prefeito e seu candidato a vice-prefeito escolhido foi João Elias Horst (PP). O evento contou com a presença do deputado estadual Wellington Callegari (PL).

O PDT também realizou sua convenção no local, porém somente terá candidatos pela proporcional. Segundo Dimmy Erlen Silveira Gomes Barbosa, presidente do partido em Iúna, a sigla irá seguir independente, visto que alguns candidatos a vereadores não aceitaram a composição da majoritária.

Desgaste

Durante a semana, os candidatos Ronaldo Rafar (PL) e João Elias (PP) se envolveram em um imbróglio com os pré-candidatos Penha Bastos (DC) e Everaldo (PRD), ambos oposição.

Após o quarteto ter definido uma união entre ambos, onde Penha seria a candidata a prefeita e João Elias o vice, Ronaldo e João voltaram atrás, após pressão de correligionários, e dissolveram o suposto acordo, fazendo com que a oposição política ao atual prefeito Romário Vieira (Podemos), que busca a reeleição, ficasse completamente dividida.

Os partidos DC e PRD não realizaram as convenções em conjunto e deverão caminhar de forma independente, podendo ser levantada uma possível terceira via no município.