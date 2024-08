Irupi: Paulino e Abercilio homologam candidatura a prefeito e vice

Na noite desta sexta-feira (2), foram oficializados como candidatos a prefeito e vice no município de Irupi, no Caparaó Capixaba, os candidatos do MDB e Podemos pela majoritária. Os partidos PSB, PSDB e União Brasil também formam a coligação “Movimento Democrático Irupiense”.

Ao lado do prefeito Edmilson Meireles (MDB), o atual vice-prefeito do município, o servidor público municipal Paulino Lourenço (PMDB), foi lançado como candidato a prefeito e seu candidato a vice-prefeito escolhido é o advogado e ex-chefe de gabinete Abercilio Machado de Oliveira (Podemos).

Além de correligionários locais que lotaram o centro de eventos, estiveram prestigiando a convenção os prefeitos Romário Vieira (Podemos) de Iúna, o prefeito de Ibatiba e atual presidente da Amunes Luciano Pingo (MDB). O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Dary Pagung (PSB) e o deputado estadual e presidente do PSDB no Estado, Vandinho Leite, também marcaram presença.

Participaram, de forma online, o vice-governador e presidente estadual do MDB, Ricardo Ferraço, os deputados federais Gilson Daniel e Paulo Folleto (PSB). Além dos deputados estaduais Dr. Bruno Resende (União Brasil), Adilson Espindola (PSD), Allan Ferreira (Podemos) e a deputada estadual Janete de Sá (PSB).