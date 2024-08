Romário Vieira e Zé Ramos lançam candidatura a prefeito e vice em Iúna

O prefeito de Iúna, Romário Vieira (Podemos), participou na noite desta segunda-feira (5) da convenção partidária municipal que lançou seu nome como candidato à reeleição.

Seu candidato a vice-prefeito homologado foi o ex-prefeito e ex-deputado por três mandatos Zé Ramos (Republicanos).

Além da majoritária, a convenção da proporcional foi realizada e apresentou 51 candidatos a vereadores. Os partidos de apoio ao Podemos e Republicanos são o PSB, PSD, MDB, PSDB, União Brasil e o Cidadania. MDB e Republicanos não oficializaram chapa para vereadores.

Em um ambiente festivo e repleto de correligionários e apoiadores, Romário Vieira e Zé Ramos discursaram ao público e apresentaram os candidatos a vereadores que estarão apoiando suas candidaturas para prefeito e vice.

Também estiveram presentes o prefeito de Irupi, Edmilson Meireles (MDB), o vice-prefeito de Irupi e candidato a prefeito Paulino (MDB) e seu candidato a vice, Abercilio Machado (Podemos), além dos secretários municipais de Iúna.

