Convenção em Mimoso: Peter Costa confirma pré-candidatura à reeleição

Nesta quinta-feira (1º), o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), realizará convenção partidária para afirmar sua candidatura à reeleição.

Com o apoio dos partidos PSB, Republicanos, MDB e PP, Peter busca um feito histórico: ser o primeiro prefeito reeleito do município.

LEIA TAMBÉM: Anchieta: Lorencini retira pré-candidatura e será oficializado como vice de Léo

Peter Costa, que demonstrou muito trabalho e disposição ao superar a maior enchente da história de Mimoso do Sul, reforça sua liderança ao confirmar seu vice, Paulinho, do PSB. Paulinho é do mesmo partido do governador Renato Casagrande (PSB), indicando uma continuidade no alinhamento político que tem favorecido a cidade.

Peter, filiado ao Republicanos, vem para sua terceira disputa política. Ele foi eleito vereador em sua primeira campanha e, logo em seguida, conquistou a prefeitura.

O adversário de Peter na disputa eleitoral é o advogado e bancário Vaval, do Partido dos Trabalhadores (PT).

No entanto, Vaval tem enfrentado dificuldades para alavancar seu nome na disputa, devido à gestão de Peter, que sempre esteve próxima ao povo e obteve grande aceitação popular.