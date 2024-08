Copa ES: confira tudo sobre a última rodada e a grande final

Neste final de semana, a segunda fase da Copa ES chegou ao fim. Com jogos eletrizantes, foram definidos os dois clubes que vão disputar a grande final.

A última rodada foi aberta com jogo isolado na quinta-feira (15), entre Capixaba SC e Rio Branco SAF, onde a partida terminou em um melancólico empate por 0 a 0.

Já no sábado (17), o finalista Porto Vitória, que já estava garantido na final antes deste jogo, goleou o Linhares FC por 4 a 0, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Também no sábado (17), o Vitória FC venceu o Real Noroeste por 1 a 0, no Salvador Costa, garantindo também, uma vaga na grande final da competição.

Por último, mas não menos importante, no mesmo dia, a Desportiva Ferroviária atropelou o Vilavelhense, por 3 a 0, em jogo realizado no Engenheiro Araripe, casa da Tiva.

Final da Copa ES

Após meses de jogos com muita empolgação, disputas dentro e fora de campo e muito futebol capixaba, dois clubes chegam a grande final da Copa Espírito Santo. Porto Vitória e Vitória FC disputam o título da competição, no próximo sábado (24), às 15h, em jogo único, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Além do grande título da Copa ES, o campeão garante também, uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D de 2025. Já o vice-campeão, fatura uma vaga na Copa Verde de 2025.