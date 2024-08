Vitória supera Real Noroeste e garante vaga na final da Copa ES 2024

A decisão da Copa Espírito Santo 2024 será disputada entre Vitória e Porto Vitória. Na tarde deste sábado (17), o Alvianil venceu o Real Noroeste pelo placar de 1 a 0, e conquistou a vaga na final. O duelo aconteceu no Estádio Salvador Costa, o Ninho da Águia, que estava lotado para ver o triunfo da Águia Azul sobre os Merengues Capixabas.

O único gol da partida foi marcado pelo meia João Paulo, aos 13 minutos do 2º tempo. O jogador arrematou de fora da área, um chutasso, sem chances para o goleiro Neguete.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 17 pontos, ficando três pontos à frente da Desportiva Ferroviária, que terminou essa 2ª fase na vice-liderança da Chave B, com 14 pontos. O Real Noroeste, já eliminado, apenas cumpria tabela.

Agora as atenções se voltam para a grande decisão, entre Vitória e Porto Vitória. A partida está marcada para o próximo sábado, às 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O campeão fica com a vaga na Série D do Brasileiro de 2025. O vice fatura a vaga na Copa Verde do ano que vem.

Essa será a sexta final de Copa Espírito Santo da equipe do Vitória, onde conquistou quatro títulos (2009, 2010, 2018 e 2022) e obteve um vice-campeonato (2019).

Enquanto o Alvianil vai em busca do penta, o Porto Vitória disputa pela primeira vez em sua história a decisão da Copinha. O melhor desempenho do Verdão foi em 2023, quando caiu nas semifinais e ficou com o 4º lugar.