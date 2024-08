Copa Espírito Santo: Porto Vitória vence e reassume liderança do Grupo A

Nesta segunda-feira (12), às 15h, o Capixaba SC recebeu o Porto Vitória, no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. A partida terminou com vitória do Verdão da Capital, por 3 a 0, em jogo válido pela 7ª rodada da segunda fase da Copa Espírito Santo.

O primeiro tempo não teve muitas emoções em Vila Velha, e com poucas chances claras de gols, terminou em 0 a 0. Porém, aos 13 minutos do segundo tempo, Patrick chutou cruzado, para abrir o placar. Aos 41, o artilheiro Patrick marcou mais um pelo Verdão da Capital, 2 a 0. Para finalizar a goleada, aos 46, foi a vez de Guilherme, que fez um bonito gol de letra.

O confronto foi o último jogo realizado nesta rodada. Assim, com o resultado positivo, Porto Vitória passa o Real Noroeste na pontuação e reassume a liderança do Grupo A.

Mesmo dependendo apenas de si mesmo para conseguir a classificação para final da Copa Espírito Santo, na última rodada da segunda fase, o Verdão ainda tenta reverter a perda de seis pontos, por escalação irregular.

Porto Vitória na Justiça

No dia 7 de agosto, a Primeira Comissão Disciplinar do TJD-ES condenou o Porto Vitória por escalação irregular, no jogo contra o Capixaba. No caso, Caio Araújo Andrade, foi registrado, porém, Caio é jogador do Sub-13, e não estava regularizado para uma partida profissional. Com isso, o Porto Vitória perdeu seis pontos.