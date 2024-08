O que é Flag Football? Conheça tudo sobre a nova modalidade olímpica

Com o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, um assunto veio à tona, os cinco novos esportes confirmados para Los Angeles-2028. Dentre esses nomes, o Flag Football chama atenção do público. Mas, o que seria esse esporte?

A nova modalidade olímpica é parecida com o futebol americano, sendo definida como uma versão com menos contato físico, comparado com o esporte americano.

O nome Flag Football vem das “bandeiras”, que ficam amaradas na cintura dos jogadores, que segundo a regra, devem ser retiradas pelo time adversário, com intuito de parar as jogadas. Mas, não se engane, mesmo com bandeiras (flag) no nome, o esporte não é um “pique-bandeira”.

Como jogar?

A modalidade conta com cinco atletas para cada lado, enquanto um time ataca, o outro defende, tentando sempre retirar as bandeiras do jogador que está com a bola.

Sobretudo, o principal objetivo do jogo é chegar na zona de pontuação do adversário, para assim, marcar o touchdown, que vale seis pontos. No geral, as partidas duram 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos.

A Seleção Brasileira Feminina de Flag Football, já participa de campeonatos internacionais há 12 anos, e costuma sempre figurar entre as cinco melhores seleções. Aliás, hoje, as meninas do Flag Football ocupam a quarta colocação do ranking mundial. No masculino, a Seleção Brasileira ocupa a 17ª colocação.