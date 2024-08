Corpo de Rogério é velado nesta quinta-feira (8) em Cachoeiro

O corpo de Rogério Silva, de 57 anos, conhecido como “Rogério do Village”, está sendo velado nesta quinta-feira (8), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

O velório acontece nesta quinta-feira, na Igreja Tocha Viva, ao lado da mercearia do Nelsinho. O sepultamento está previsto para acontecer às 17h, no Cemitério do bairro Coronel Borges.

Rogério estava de saidinha para o Dia dos Pais

“Rogério do Village”, como era conhecido no bairro onde residia, foi assassinado a tiros na tarde da última quarta-feira (7), enquanto caminhava em uma rua do bairro Village, em Cachoeiro, no mesmo dia que havia deixado o presídio de saidinha do Dia dos Pais.

Após o crime, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.