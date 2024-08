Crédito de carbono na produção de laranjas é precificado pela 1ª vez no Brasil

Um estudo da Embrapa precificou pela primeira vez a tonelada de carbono absorvida no cultivo de pomares de frutas cítricas, uma frente de peso na agricultura nacional. A modalidade de negócio pode servir como fonte de financiamento para o setor, que já tem árvores em pé, sendo que o Brasil é responsável por 35% da produção mundial de laranjas e por 75% do comércio internacional do suco da fruta, um setor que movimenta cerca de US$ 14 bilhões (R$ 76,3 bilhões) por ano.

Empresas brasileiras de regeneração florestal focadas em crédito de carbono vêm fechando contratos com multinacionais como Microsoft e Apple, obtendo preços altos em relação à média mundial, anunciando vendas acima de US$ 50 (R$ 272) por tonelada de dióxido de carbono (CO2) absorvida. A movimentação opera na casa de bilhões de reais com atuação na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, principalmente.

