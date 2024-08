Criada para salvar humanidade, “Arca do fim do mundo” está ameaçada

Preservar a variedade de sementes do planeta é fundamental para a nossa sobrevivência. Foram milhares de anos desenvolvendo e selecionando as plantas para que pudessem nos servir de alimento, que poderia ser perdido caso uma catástrofe recaia sobre a Terra.

Para garantir a perpetuação da espécie, em junho de 2006, os governos da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, em esforço conjunto com a Fundação Bill e Melinda Gates, deram início às construções do Silo Global de Sementes de Svalbard. Trata-se de um grande cofre para guardar e preservar espécies de sementes que podem servir como alimento para a população mundial.

