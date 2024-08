Criminosos furtam carnes de projeto social em Mimoso do Sul

O projeto social “Sopão da Rosinha”, foi alvo de criminosos na madrugada da última quarta-feira (28), no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

A presidente do projeto, Suelen de Souza Pereira, informou que o furto foi descoberto quando as voluntárias chegaram no dia seguinte para trabalhar. “As meninas que trabalham aqui como voluntárias, chegaram no local e, ao abrirem a porta, se depararam com carnes em cima da mesa, as janelas abertas e as luzes acesas. Levaram a televisão LG de “43” polegadas e 40 kg de carne de frango”, explicou.

Após constatar que as mercadorias haviam sido furtadas, Suelen registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município. “Liguei para a delegacia e registrei a ocorrência. Tentei fazer o registro online, mas não consegui. Disseram que se eu quisesse ir até a delegacia e fazer a ocorrência, eu poderia ir até lá pessoalmente”, conta.

Local já havia sido invadido anteriormente

Segundo Suelen, ela teve que instalar grades no local após criminosos invadirem e furtarem mercadorias. “Eu já tinha colocado grade porque uma vez roubaram muita carne e uma televisão. Colocaram grade na parte mais alta, mas mesmo assim conseguiram acessar a parte interna”, ressaltou.

“Para as marmitas esse peito de frango vai fazer muita falta, muita falta mesmo! É muito difícil a gente receber doações de carnes. Vai fazer falta, porque as coisas para chegar lá não é fácil”, lamenta.