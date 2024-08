“Chouriço” é detido suspeito de tráfico de drogas em Apiacá

Um homem, conhecido como “Chouriço”, suspeito de tráfico de drogas, foi detido e drogas apreendidas na noite da última quarta-feira (28), no bairro Zé do Otto, em Apiacá.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, populares informaram a equipe que no bairro Zé do Otto, havia um suspeito conhecido como “Chouriço”, na rua Manoel Rangel, realizando o tráfico de drogas e portando uma arma de fogo.

Após as informações, quando os policiais chegaram, viram um indivíduo descendo a escada da casa de “Chouriço”, e quando viu os militares, fugiu. Um dos policiais viram quando o suspeito jogou uma sacola na escada, com duas buchas de maconha e uma porção de cocaína.

Drogas apreendidas pelos policiais

Aliás, o suspeito foi até a área de serviço e pulou para a casa vizinha. Lá, a equipe encontrou uma sacola com mais drogas e ao lado, outras duas sacolas com vários pinos de cocaína vazios e dois tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 416 gramas, um tablete e duas porções de maconha, pesando aproximadamente 175 gramas, uma balança de precisão grande de cor branca e celulares.

Entretanto, ao sair da casa, os policiais foram informados por populares que “Chouriço” havia fugido e estava na Rua Moisés Jorge Filho. Imediatamente, os policiais foram ao local e encontraram o suspeito. Com ele nada de ilícito foi encontrado, porém, confirmou que as drogas encontradas na casa eram suas.

“Chouriço” foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material apreendido.