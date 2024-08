Mimoso do Sul: evento cultural pretende atrair turistas para cidade

Com intuito de revitalizar o Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, o projeto ‘Casa Aberta’ pretende atrair turistas para o charmoso sítio histórico.

O intuito do projeto é valorizar a cultura local, através da produção diversificada de artistas locais. Assim, as pessoas vão abrir suas casas para apresentarem exposições do que produzem, como: artesanato, gastronomia, arte popular, literatura e música.

Aliás, o evento terá portas abertas, com espaços culturais, ruas, calçadas e praças, valorizados com exposições, venda de produtos e atrações artísticas, que pretendem revelar a identidade de um povo ligado as suas raízes.

Além das atrações, São Pedro do Itabapoana conta com uma boa música, lugares para tomar café, come bolo, doce e biscoito caseiro, ou até apreciar uma bela exposição de arte. Bares e restaurantes também estão presentes no local.

Sobretudo, o ‘Casa Aberta’ tem importância social e econômica para grande parte da comunidade, por trazer pessoas que valorizam e consomem os produtos. Assim, o principal benefício do projeto é gerar sustentabilidade, com intuito de preservar o patrimônio cultural do povo local.

Para mais informações, entrar em contato com a organização do evento pelo número de telefone: (28) 9 9885 5082 ou pelo Instagram @casaaberta2024.

Confira a programação completa: