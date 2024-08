Dalton Perim confirma candidatura a prefeito em Venda Nova

O ex-prefeito por dois mandatos no município de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim (Republicanos), foi confirmado como candidato a prefeito em convenção partidária na última sexta-feira (2).

O agricultor, vereador por três mandatos, ex-presidente da Câmara e candidato a deputado estadual não eleito com 4.635 votos em 2022, José Luiz Pimenta de Sousa (PP), foi lançado como candidato a vice-prefeito na chapa de Dalton.

Segundo informações de lideranças, além dos Republicanos, Progressistas e do Democracia Cristã – DC, outros partidos poderão compor a coligação que confirmou Dalton Perim como candidato a prefeito e Luiz Pimenta como vice.

