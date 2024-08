Zé Ramos será candidato a vice-prefeito de Romário em Iúna

Após muitas especulações de quem seria o candidato a vice-prefeito do atual gestor de Iúna, no Caparaó, Romário Vieira (Podemos), que busca a reeleição, foi divulgado no sábado (3), que o escolhido foi o ex-prefeito e deputado por três mandatos José Ramos (Republicanos).

A decisão veio após uma reunião que o correu em Vitória, na última sexta-feira (2), entre os deputados federais e líderes dos partidos Podemos e Republicanos, Gilson Daniel e Erick Musso, que também contou com a presença do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Dary Pagung (PSB), o prefeito de Iúna Romário Vieira e seu assessor Waldren Marcelo, o ex-prefeito José Ramos e do presidente dos Republicanos em Iúna, José Saloto Sobrinho.

Para buscar a reeleição de Romário Vieira, foi formado um grande bloco partidário, composto pelos partidos Podemos, Republicanos, União Brasil, PSDB, MDB, PSB, PSD e Cidadania.

Unindo forças por Iúna

José Ramos Furtado, mais conhecido como Zé Ramos, se manifestou com satisfação em poder fazer parte do projeto encabeçado por Romário.

“Venho informar que serei candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Romário Batista Vieira como candidato a prefeito de Iúna. Quero manifestar minha alegria e satisfação de participar desta campanha eleitoral ao lado de Romário com o propósito de unir forças para juntos defender o interesse da população de Iúna”, disse Zé Ramos.

Romário disse que o ato de escolher Zé Ramos como candidato a vice-prefeito foi feito com muita sabedoria, visando trazer experiência para o grupo.

“Após muito diálogo, comunico que fechamos a chapa na qual iremos disputar as eleições desse ano. A escolha pelo Zé Ramos foi feita com muita sabedoria, com o objetivo de trazer experiência para o grupo que temos. Zé já foi deputado por três mandatos e é ex-prefeito de Iúna. Me sinto honrado em ter uma pessoa com tanta história política ao meu lado. Vamos caminhar com humildade e tranquilidade que sempre marcou a minha história de vida”, ressaltou o candidato a reeleição.

Convenção

A convenção que irá homologar os candidatos pela majoritária e proporcional irá ocorrer na noite desta segunda-feira (5), às 19 horas, no SCFV, ao lado do Espaço Bem Viver, no Bairro Ferreira Vale.