Debate sobre democracia nas eleições 2024 será realizado em Guaçuí

O município de Guaçuí, no Caparaó, irá sediar, a pedido do vereador Valmir Santiago (PP), a 5ª edição do “Encontros Regionais: Democracia e eleições 2024”, que está sendo realizado em diversas cidades do Estado.

O evento é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e pela Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), e também conta com o apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

O vereador Valmir Santiago ressaltou a importância de sediar o evento que abordará temas relevantes nas eleições de 2024. “Não poderíamos ficar sem receber esse importante evento sobre democracia. Ao nosso pedido, junto de alguns desembargadores, conseguimos trazer para Guaçuí, assim atender toda a região do Caparaó”, disse o vereador.

Realizado nos últimos meses nos municípios de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Serra, o encontro irá levar para a região do Caparaó o debate de ideias sobre os atos democráticos nas eleições de 2024.

A reunião contará com a presença do desembargador Carlos Simões e do Dr. Renan Sales, que irá abordar o tema Corrupção Eleitoral. Já o Dr. Daniel Barrion irá apresentar sobre a Desinformação Eleitoral e Mônica Trindade falará sobre a Prestação de Contas.

A reunião irá ocorrer no plenário da Câmara de Vereadores de Guaçuí, na quinta-feira, dia 15 de agosto, das 14 às 17 horas. O evento é aberto ao público.