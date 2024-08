Guaçuí: debate sobre democracia nas eleições será nesta quinta (15)

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), com apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), realizará nesta quinta-feira (15), das 14h às 17h, o “Encontro Regional: Democracia e Eleições 2024” em Guaçuí, na Câmara de Vereadores do município. A entrada é franca. O presidente do TRE-ES, desembargador Carlos Simões Fonseca, fará a abertura do evento.

O encontro é voltado para o público envolvido no processo eleitoral e para os interessados no tema e contará com as palestras do juiz auxiliar da Presidência, Daniel Barrioni de Oliveira, que fará uma apresentação sobre Desinformação Eleitoral; da servidora da Unidade de Auditoria Interna do TRE-ES, Monica Pereira Trindade, que dará explicações sobre como fazer as Prestações de Contas Eleitorais sem erro; e do diretor da Escola Judiciária Eleitoral e membro do Pleno do TRE-ES, Renan Sales, que abordará temáticas relacionadas à corrupção eleitoral.

Serviço:

“Encontro Regional: Democracia e eleições 2024”

Data: 15 de agosto (quinta-feira)

Local: Câmara de Vereadores de Guaçuí (Praça João Acacinho, 2 – 1° Andar – Centro, Guaçuí)

Horário: 14h às 17 horas