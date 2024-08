Denúncia anônima leva PM ao suspeito de tráfico de drogas em Itapemirim

Um homem de 52 anos, foi detido por policiais militares na última quinta-feira (8), suspeito de tráfico de drogas no bairro Joacima, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações, por meio de um celular, de que um homem estava efetuando disparos de arma de fogo e que ele estaria envolvido em brigas de tráfico de drogas. Os policiais foram até uma residência e lá, viram, através das janelas de vidro da casa, um homem com as mesmas características repassadas na denúncia.

Na casa, foi apreendido um revólver da marca Taurus, calibre 38, sem numeração aparente, com capacidade para seis munições e municiado com seis munições intactas do mesmo calibre.

Segundo a PM, o suspeito já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação de materiais roubados, tentativa de homicídio, apreensão de armas de fogo e roubo. A identidade do suspeito não foi informada.

O suspeito, de 52 anos, foi autuado em flagrante por posse iilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.