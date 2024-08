Depressão: atenção especial para idosos pode ser obrigatória no ES

A depressão em idosos pode ganhar uma atenção especial no Espírito Santo. Isso porque tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Projeto de Lei (PL) 354/2024, que visa ampliar a promoção de ações para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença nessa faixa etária da vida.

A iniciativa é do médico e deputado estadual Dr. Bruno Resende (União). Pela proposta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deverá coordenar ações de conscientização por meio da Campanha Estadual de Conscientização sobre Depressão em Pessoa Idosa.

As ações devem chamar atenção para os fatores de risco, tratamento e prevenção da depressão em idosos. Visa ainda fomentar a busca por ajuda profissional, combater o estigma acerca do tema e contribuir para a elaboração de políticas públicas.



O projeto que visa combater a depressão em idosos ainda precisa ser analisado pelas comissões de Justiça, de Direitos Humanos, de Saúde e de Finanças antes de ir para votação em Plenário.