Descubra o Universo dos Cafés Especiais na RuralturES 2024

Uma das atrações da 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES), de 05 a 08 de setembro, pela primeira vez na Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante (ES), será o Espaço Experiência Cafés, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas (Sebrae/ES), que promete ser um ponto de encontro para os apaixonados por café e produtores interessados em aprimorar suas técnicas.

A programação, distribuída ao longo de quatro dias, oferecerá uma série de atividades interativas e educativas voltadas tanto para o público em geral quanto para os profissionais do setor cafeeiro. Com entrada gratuita, o espaço será uma oportunidade única para explorar o universo dos cafés especiais.

Programação

Na quinta-feira (05), o Espaço Experiência Cafés abrirá as portas com recepção especial para influenciadores digitais, seguida de uma série de atividades que incluem torra de cafés, aulas show sobre preparo de café especial em casa, mini cursos de classificação física de cafés e oficinas sobre métodos de preparo. Além disso, haverá uma clínica tecnológica dedicada aos produtores de café, que poderão receber orientações técnicas e conhecer equipamentos de pós-colheita em demonstração até as 22h.

O segundo dia, sexta-feira (06), terá início com a recepção das operadoras de turismo da Braztoa, destacando a importância do café como parte da experiência turística capixaba. A programação segue com atividades semelhantes ao dia anterior, incluindo oficinas, mini cursos e aulas show, todas voltadas para a valorização do café especial e o aprimoramento das técnicas de preparo. A clínica tecnológica e a demonstração de equipamentos continuarão nesse dia, oferecendo suporte e inovação para os produtores.

No sábado (07), a programação começará mais cedo, às 14h, com a torra de cafés. Esse dia promete mais mini cursos e oficinas focados em conhecer melhor a bebida café e explorar diversos métodos de preparo. A aula show, marcada para as 18h, será um dos destaques, mostrando de forma prática como preparar um café especial em casa. A demonstração

de equipamentos seguirá ao longo de todo o dia, proporcionando aos produtores a oportunidade de ver de perto as tecnologias disponíveis no mercado.

Já no domingo (08), o Espaço Experiência Cafés encerrará suas atividades com uma programação com início às 10h. Entre as atividades, destacam-se a oficina de métodos de preparo de cafés, o cupping de cafés do Espírito Santo, e uma última aula show sobre preparo de café especial.

A RuralturES

A 4ª RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Sebrae/ES e Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, com correalização da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Governo do Estado do Espírito Santo e apoio do SistemaFaes/Senar/Sindicatos, Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures), Sesc/Fecomércio/Senac e patrocínio Ouro do Sicoob.

Em 2023, a RuralturES teve mais de 30 horas de programação e movimentou mais de R$ 2,3 milhões apenas no local do evento, sem contar a renda gerada pela ocupação hoteleira e pela cadeia produtiva do turismo no município e arredores. Durante a Feira, os visitantes puderam

acessar produtos de 140 empreendedores capixabas, desde artesanatos até cafés especiais, além de prestigiar apresentações culturais de música e danças folclóricas.

PROGRAMAÇÃO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CAFÉS

Quinta-feira (05/09)

16- Recepção influencers- Bate-papo apresentação Espaço

16h- Início das Torras de Cafés

16h30- Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”

17h- Mini curso Classificação Física de Cafés

18h- Oficina Métodos de Preparo de Cafés

16h às 18h- Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café

16h às 22h- Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café

Sexta-feira (06/09)

16h- Recepção Operadoras Turismo Braztoa

16h- Início das Torras de Cafés

16h30- Oficina de Métodos de Preparo de Cafés

17h- Mini curso “Conhecendo Melhor a Bebida Café”

18h- Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”

16h às 18h- Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café

16h às 22h- Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café

Sábado (07/09)

14h- Início das Torras de Cafés

14h30- Mini curso “Conhecendo Melhor a Bebida Café”

15h30- Oficina de Métodos de Preparo de Cafés

18h- Aula Show “Como preparar meu café especial em casa”

14h às 18h- Clínica tecnológica para atendimento aos produtores de café

10h às 20h- Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café

Domingo (08/09)

10h- Início das Torras de Cafés

10h30- Oficina de Métodos de Preparo de Cafés

12h- Cupping Cafés do ES

15h- Oficina de Métodos de Preparo de Cafés

10h às 16h- Demonstração de equipamentos de pós-colheita de café

18h- Encerramento

Datas e horários de funcionamento da RuralturES:

Dia 05 de Setembro – 16h às 22h

Dia 06 de Setembro – 16h às 22h

Dia 07 de Setembro – 14h às 22h

Dia 08 de Setembro – 10h às 18h

