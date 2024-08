Desmatamento e queimadas ameaçam agronegócio e itens da cesta básica

O acelerado desmatamento e as queimadas que atingem diversas regiões do Brasil não apenas destroem o meio ambiente, mas também representam uma ameaça real para o futuro das próximas gerações e para a sustentabilidade do agronegócio. Esse cenário impacta diretamente a produção de alimentos básicos, como arroz, feijão e leite, que compõem a cesta básica dos brasileiros, tornando a vida das famílias de baixa renda ainda mais difícil.

O agronegócio, que é uma das principais forças econômicas do país, depende de condições ambientais equilibradas para prosperar. O desmatamento desenfreado e as queimadas descontroladas afetam negativamente a fertilidade do solo, a disponibilidade de água e o equilíbrio climático, que são fundamentais para a produção agrícola. Com a degradação ambiental, os custos de produção sobem, o que pode levar ao aumento dos preços dos alimentos básicos, pressionando ainda mais o orçamento das famílias brasileiras.

