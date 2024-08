Dia do Ciclista: conheça família cachoeirense apaixonada pelo esporte

No dia 19 de agosto de 2006, em Brasília, Pedro Davison, ciclista e biólogo, foi atropelado por um motorista embriagado. Assim, o dia foi transformado no Dia Nacional do Ciclista.

Agora, já imaginou uma família de ciclistas? Essa é a historia de vida do ciclista cachoeirense Alexandre Cardoso de 32 anos, e seus três filhos: Ricardo Cardoso de 16 anos, Pedro Henrique de 22 anos e Alexandre Cardoso de 24 anos.

Mas, como começou toda essa paixão? Segundo Alexandre, o ciclismo entrou na sua vida e na de seus filhos através da convivência, ou seja, um via o outro competir, assim, despertando o desejo de praticar o esporte.

Uma curiosidade contada pelo ciclista, é que seus dois filhos mais velhos, sempre mantém a competitividade entre si, ainda mais por conta da idade dos dois ser muito parecida. “Quando não é um que ganha, é o outro”.

Já Ricardo, o mais novo, ainda está em uma fase de aprendizado, por ter pegado equipamentos e oportunidades melhores.

Todos os filhos de Alexandre já competem e consequentemente os três são campeões estaduais. “Eles começaram muito mais cedo do que eu, pude dar oportunidade e eles. Começaram a competir com sete anos, e agora, estão se formando 100% atletas”, ressaltou o atleta.

O ciclista cachoeirense, frisou que os garotos tem que aproveitar esses momentos, para conquistarem títulos e que, ainda tem muitos títulos pela frente, para conquistar. “É só o início ainda, da carreira deles, são muito novos ainda. É um orgulho imenso eu ter esses meninos como atletas e parceria que eu tenho com eles”.

Ricardo, o mais novo dos três, vai representar o Estado do Espírito Santo nos Jogos da Juventude, que acontece no final deste ano. Recentemente, o atleta de 16 anos conquistou duas medalhas de ouro em agosto de 2024, nos Jogos Escolares Estaduais, com 100% de aproveitamento.



“Ele é um atleta que está despontando em nível nacional. É uma grande promessa do ciclismo. A gente está com um investimento maior no Ricardo, para que ele possa ser a grande promessa do ciclismo nacional nos próximos anos”, ressaltou Alexandre.

Sobre Alexandre Cardoso

Alexandre Cardoso é nascido e criado no bairro São Luís Gonzaga e, começou a praticar ciclismo de estrada com oito anos de idade, participando de sua primeira competição aos 12 anos. Hoje, é multicampeão nacional e estadual, fora participações em provas internacionais, em diversas modalidades que envolvem o ciclismo.

Reforçando que na época que começou, os locais para pedalar eram escassos, o atleta conheceu seu amor pela bicicleta através de amigos. Mas, mesmo com todas as dificuldades , Alexandre se esforçou no início, conquistando seu 1º título em 1992.

“Perdi a conta de quantos títulos tenho, são vários, tudo isso graças ao esporte, graças a bicicleta, através disso, conheci minha esposa e construí uma família. Hoje, tenho essa alegria de ver meus filhos me acompanhando no esporte, tendo esse amor pela bicicleta, assim como eu tenho”, finalizou o atleta.