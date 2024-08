Evento tem aulas gratuitas de futebol para adolescentes do Espírito Santo

No último sábado (17), o CT VIVA inaugurou o projeto social “Águia Soccer”, com intuito de oferecer aulas gratuitas de futebol para adolescentes do Espírito Santo.

Com início às 8h30, o evento foi realizado no campo do Cerimonial Taquetti, em São Gabriel da Palha e, contou com a presença do subsecretário de Estado de Formação e Rendimentos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o ex-goleiro do Vasco da Gama Carlos Germano.

O projeto, realizado pelo CT VIVA, conta com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).