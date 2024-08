Diamantes artificiais? Fabricação sintética pode ser menos agressiva

“Um diamante é o melhor amigo de uma mulher”, diz o ditado popular, alimentado por filmes, músicas e séries. Não dá pra saber o quanto isso é verdade, na prática, mas há algo inquestionável: o impacto dos diamantes na natureza, sejam eles sintéticos ou naturais.

Mais caro que o ouro, as tecnologias empregadas para criar diamantes é nociva ao meio ambiente, por causa da pressão e da temperatura necessárias para a produção. Agora, um estudo recente publicado pela revista científica Nature mostra que é possível criar mais e melhores diamantes artificiais, com baixa agressão ao meio ambiente.

