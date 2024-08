Diamantes de laboratório e ouro reciclado ganham gigantes do luxo

Fundadora da pequena joalheria Aurora, em Belo Horizonte, a ex-fotógrafa Gabriela Barbosa, de 29 anos, vendeu sua primeira peça em 2020 a um amigo que presentearia a mãe. “Por causa do diamante, ela tem até medo de usar a joia na rua”, conta. O brilhante solitário de 5 quilates, entretanto, consiste em uma pedra forjada não por forças brutais sob a crosta terrestre, mas pelo maquinário de fábricas na China e na Índia que simula calor e pressão extremos. Ou seja, trata-se de uma pedra sintética, mas não menos chamativa. Já o ouro que recobre o anel? Este é reciclado.

Outras marcas do ramo e gigantes do luxo também vêm apostando em joalheria focada no upcycling, processo que dá novos propósitos a materiais que seriam descartados. A Pandora, em 2020, e a Prada, em 2022, anunciaram seu compromisso de utilizar apenas ouro reciclado em seus produtos. Luna Nigro e Julia Blini, sócias-fundadoras da Gaem, fabricante paulistana de joias, também trabalham somente com o metal 18k reutilizado.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/diamantes-de-laboratorio-e-ouro-reciclado-ganham-gigantes-do-luxo/