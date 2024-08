Dito Silva é homologado como candidato à reeleição em Muniz Freire

O PSB homologou na tarde de domingo (5), em convenção partidária, o atual prefeito de Muniz Freire, Gesi Antonio da Silva Junior, popularmente conhecido como Dito Silva, como candidato à reeleição no município.

Em seu discurso, Dito Silva lembrou da dificuldade encontrada ao assumir a Prefeitura em 2021, e frisou os avanços de sua gestão na Cidade Amizade.

“Eu tinha que organizar o município e organizamos. Hoje, eu vejo um município que foi premiado em 2022, 2023 e 2024. Nós procuramos ser uma administração que olhasse para todas as classes, desde uma criancinha com uma das creches mais belas do Estado, até o idoso, que temos olhado com respeito. O que estamos fazendo hoje para o povo de Muniz Freire é simplesmente devolver uma dignidade ao povo que foi furtada. Precisamos estar unidos, fazer uma política voltada realmente para os projetos que a cidade precisa”, disse o candidato em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Estiveram presentes no evento o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Dary Pagung (PSB), e Mário César Moreira, o Mário Negão, que representou a executiva estadual dos socialistas na convenção. Na oportunidade, foi homologada a proporcional para os vereadores do partido que irão concorrer às eleições deste ano.

Vice escolhido é do MDB

O candidato a vice-prefeito escolhido por Dito Silva (PSB) é o advogado Wanokzor Alves Amm de Assis (MDB), que também é formado em Administração. O ex-diretor-geral do Tribunal de Contas, ex-subcontrolador geral técnico e chefe de gabinete da Presidência do TCE-ES, Wanokzor já ocupou o cargo de adjunto do procurador-geral da Assembleia Legislativa – ALES. Aprovado no concurso público no cargo de Procurador, é autor de vários artigos jurídicos ligados ao direito público e administrativo.

A Convenção que homologou a escolha do vice na majoritária pelo MDB ocorreu na noite desta segunda-feira (5), e contou com a presença de correligionários, secretários municipais, candidatos a vereadores pela proporcional e do ex-deputado estadual Marcos Madureira (PP).

Os partidos que irão compor a chapa para a reeleição de Dito Silva é composta por um grande bloco formado pelo PSB, MDB, PSDB, PRD, PP, PT, Rede, Cidadania, Podemos e União Brasil.