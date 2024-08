Ibatiba: PL estadual não aceita Jonhson como vice, chapa será puro-sangue

Uma semana após a Comissão Provisória do Partido Liberal em Ibatiba, conhecido como partido de extrema-direita, confirmar o ex-prefeito Dr. Lindon Jonhson, filiado ao Podemos, como candidato a vice-prefeito na chapa majoritária, a qual é encabeçada por Dr. Luiz Carlos Pancoti (PL), uma determinação da Executiva Estadual do PL, na noite desta segunda-feira (5), determinou que a Comissão Provisória voltasse atrás e não realizasse a coligação com o Podemos.

Em vídeo gravado na noite desta segunda, Lindon Jonhson explicou o ocorrido e já anunciou o candidato a vice de Pancoti, configurando assim mais uma chapa puro-sangue formada pelo partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no Espírito Santo.

“Infelizmente, não somos nós que mandamos nas coligações, é a estadual. Estou com minhas certidões normais, posso ser candidato sem problemas. Mas partiu dos políticos lá de cima. Não queriam coligar com a gente, mas nós estamos com Deus e com a força do povo. Vou trabalhar muito mais ainda com nosso candidato a prefeito, Dr. Luiz, e agora com Ezequias”, disse Jonhson.

Anunciado como candidato a vice-prefeito de Dr. Pancoti, o produtor rural e empresário Ezequias Mariano (PL), também já exerceu o cargo de vereador por três mandatos no município.

Até então, a convenção partidária realizada nos dias 26 e 27 de julho mantinha uma unidade entre os partidos PL, DC, PP, PSD e Podemos. O partido Novo, em convenção realizada, havia decidido uma coligação junto de Pancoti e Jonhson, porém, segundo fontes, o cenário poderá mudar.

Foto: Reprodução | Redes Sociais – Dr. Luiz Carlos Pancoti (PL), ao lado do candidato a vereador Luis Antônio Amorim (Podemos) e Ezequias Mariano (PL), candidato a vice escolhido