Dois são detidos, drogas e arma apreendidas em Atílio Vivácqua

Policiais militares detiveram duas pessoas e apreenderam arma, drogas e munições durante uma abordagem em uma festa na localidade de Independência, na madrugada do último domingo (25), em Atílio Vivácqua.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que havia uma casa há 30 metros de distância da festa da comunidade, onde estariam comercializando drogas e que um homem estaria armado.

Após as informações, os policiais foram ao local e após o suspeito ver os militares, ele jogou uma sacola branca. Dentro dela, foram encontradas 10 buchas de maconha. Além disso, o suspeito tentou fugir entrando em uma casa. Quandos os militares foram para o fundo da residência,m ouviram um barulho e ao olhar pela janela, viram uma mulher jogando uma sacola com três buchas de maconha.

Nisso, a equipe entrou na casa e encontraram uma espingarda modificada para Calibre 22, duas munições calibre 32,14 buchas de maconha totalizando 25g, R$ 530,00 em espécie e um celular.

Os suspeitos foram presos e encaminhados a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

