Dores: Jefinho e Carloman confirmados como candidatos a prefeito e vice

Aconteceu no último domingo (28), a convenção partidária dos partidos PSB, PSDB e União Brasil, que oficializaram o vereador Jefinho Lagares (PSB) como candidato a prefeito e do ex-prefeito Carloman Bastos (UB), a vice-prefeito do município de Dores do Rio Preto.

A assembleia ocorreu no auditório da Câmara Municipal, que foi tomada pelos correligionários. Além dos candidatos a vereadores, também estiveram marcando presença o deputado estadual Bruno Resende (União Brasil) e a deputada estadual Janete de Sá (PSB). Mário Negão, Fabrício Pancotto e Paulo Meneguelli representaram a executiva estadual do PSB.

Alberto Gavini, presidente estadual dos socialistas no Estado, e Felipe Rigoni, presidente do União Brasil no Espírito Santo, participaram de forma online da convenção.