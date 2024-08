Zé Valério e Genaldo são oficializados como candidatos em Jerônimo

Os partidos PSD e PSB, juntamente com suas coligações, realizaram na terça-feira (30) a sua Convenção Municipal em Jerônimo Monteiro. O encontro, realizado na casa de eventos “Maria Luzia Borges”, foi caprichosamente preparado para receber autoridades políticas, pré-candidatos, apoiadores e toda a militância dos partidos, que de fato compareceram com grande expressão de público, somando aproximadamente 300 pessoas.

Na primeira parte da cerimônia, foi montada a mesa que oficializou as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores que concorrerão ao pleito municipal pelos partidos PSD, PSB, PSDB e Cidadania e Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

Agora é oficial

Ovacionados, os pré-candidatos a prefeito e vice, Zé Valério (PSD) e Genaldo Resende (PSB), chegaram ao evento juntamente com o atual prefeito, Sérgio Fonseca, e após as deliberações foram oficializados como os nomes que irão compor a chapa majoritária na disputa eleitoral de 2024.

No discurso os pré-candidatos reforçaram a importância de estar ao lado da continuidade da boa gestão pela qual Jerônimo Monteiro tem passado nesses últimos anos e enfatizaram que o retrocesso assombra o futuro da cidade e põe em risco a continuidade da manutenção dos serviços públicos que a população tem recebido.

Lideranças presentes

Também estiveram presentes os 30 pré-candidatos ao pleito de vereadores que buscam uma das nove vagas na Câmara Municipal, presidentes e diretores municipais dos partidos, executivas partidárias, além de representantes de deputados e dos diretórios estaduais.

Segundo o atual prefeito Sérgio Fonseca, o PSD cumpriu um importante papel no município em seus dois mandatos, unindo a política municipal em prol de um projeto de desenvolvimento local alicerçado nas conquistas públicas que transformaram a realidade da cidade nos últimos anos e a consolidando da candidatura de Zé Valério é a única forma do município continuar no caminho de avanços que tem feito até aqui.

Preparado para a campanha

Em seu pronunciamento o pré-candidato a prefeito, Zé Valério, destacou a responsabilidade em dar prosseguimento ao governo do prefeito Sérgio Fonseca e destacou que o apoio de Genaldo, atual e pré-candidato a vice-prefeito, com sua experiência, certamente será primordial para um futuro promissor da cidade.

“Estou pronto, preparado para iniciar a campanha e com o apoio dos 30 pré-candidatos a vereadores, nossas famílias, amigos e com a população que reconhece que o trabalho não pode parar, estaremos juntos numa composição forte para encarar todos os desafios e sermos vitoriosos no dia 06 de outubro”, disse Zé Valério.

