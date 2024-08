Dudu e Ronaldo confirmados como candidatos a prefeito e vice em Divino

Ao lado do prefeito por dois mandatos em Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil (PSB), Dudu Queiroz (PSB), atual vice-prefeito, foi confirmado como candidato a prefeito na convenção partidária que ocorreu no sábado (3), na Câmara Municipal de Vereadores, reunindo dezenas de militantes e autoridades políticas locais e do Estado.

Seu candidato a vice-prefeito, homologado na majoritária, foi Ronaldo Almeida de Andrade (Podemos), que recuou de sua própria pré-candidatura para apoiar Dudu.

Estiveram presentes no evento o deputado federal Gilson Daniel (Podemos), o deputado estadual e presidente da Assembleia Marcelo Santos (União Brasil) e o deputado estadual Thiago Hoffamann (PSB). Mário César Moreira, o Mário Negão, esteve representando a executiva estadual do PSB.

Na ocasião, também foi realizada a convenção da proporcional que homologou os candidatos a vereadores pelos partidos PSB, PSDB, Podemos e União Brasil. MDB também compõe a chapa, porém, não lançou candidatos a vereadores. Ao todo, 31 candidatos a vereadores foram confirmados.